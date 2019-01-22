Спасатели нашли пропавших на севере туристок. Одна из них погибла

Спасатели нашли туристок, потерявшихся 19 января на севере Свердловской области. Их эвакуация будет производиться с помощью вертолета Ми-8 МЧС России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Одна из них, к сожалению, была обнаружена без признаков жизни, причину смерти будут выяснять патологоанатомы. В паблике турбазы «Серебрянский камень» добавляют, что девушек нашли в лесу между Семичеловечей и Сухогорским.

Напомним, две туристки пропали в лесу под Карпинском 19 января. Во время метели они отстали от своих товарищей по маршруту. Пропавшие дважды давали знать о себе спасателям, они говорили, что находятся в заброшенном поселке. После ночного звонка на номер 112 туристки на связь более не выходили. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в этом ночном звонке женщина рассказала о гибели подруги.

Екатеринбург, Краснотурьинск, служба информации

Екатеринбург, Краснотурьинск. Другие новости 22.01.19

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