Следователи заявили о проверке из-за пропажи двух туристок под Карпинском

Следователи начинают проверку по факту пропажи двух женщин, которых третьи сутки разыскивают в лесах под Карпинском.

«Следственным отделом по городу Краснотурьинск областного СКР организована доследственная проверка сообщения о безвестном исчезновении двух туристок на территории городского округа Карпинск», – сообщили в СУ СК по Свердловской области. Сейчас следователи уточняют последние данные от МЧС и полиции, будут проводиться опросы родственников, других туристов, был ли предпоходный инструктаж, какие средства выживания были у женщин при себе, насколько они были готовы к походу. Заодно следователи выяснят, на самом ли деле девушки пропали в момент ухудшения погодных условий. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе МЧС корреспонденту РИА «Новый День» уточнили, что поиски продолжаются и на земле, и с воздуха. После ночного звонка на номер 112 туристки на связь более не выходили. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в этом ночном звонке женщина рассказала о гибели подруги. В МЧС эту информацию не подтверждают. «О состоянии женщин мы сможем говорить, когда их найдем», – отметили в пресс-службе. В СУ СК по Свердловской области также нет таких данных.

Две туристки пропали в лесу под Карпинском 19 января. Во время метели они отстали от своих товарищей по маршруту. Пропавшие дважды давали знать о себе спасателям, они говорили, что находятся в заброшенном поселке. Спасатели, волонтеры, охотники обследуют местность, но пока безуспешно.

Карпинск, служба информации

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