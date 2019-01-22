Пропавших уральских туристок продолжают искать с воздуха

В поисках двух пропавших на севере Свердловской области девушек задействованы более 60 человек.

Сегодня утром в район горы Казанский камень вновь вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Силы поисковиков сосредоточены на обследовании западного и юго-западного склонов вершины.

Поисковая операция продолжается третьи сутки. Минувшей ночью одна из девушек вышла на связь по телефону 112 и сообщила, что добралась с подругой до одного из нежилых поселков. Но пока спасатели не могут найти их.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления МЧС, за минувшие сутки поисковики обследовали 90 кв. км с воздуха и 25 кв. км наземной группировкой на снегоходах. С начала поисков зона обследования составила 127 кв. км. С родственниками пропавших туристов работают психологи МЧС России.

Напомним, девушки при спуске с горы отстали от своей группы и присоединились к другим туристам. Позже они пропали. Напарники сначала попытались отыскать их сами, а потом сообщили о пропавших в МЧС.

Карпинск, служба информации РИА «Новый День»

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