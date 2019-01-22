Одна из пропавших в уральских горах туристок снова вышла на связь

Одна из двух пропавших на севере Свердловской области девушек дозвонилась до спасателей из МЧС – туристки добрались до одного из нежилых поселков.

По одной из версий, девушки находятся в поселке Сухогорье, однако поиски пока не дали результата. Как отметила представитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова, поиски велись всю ночь и продолжаются в настоящее время. В операции, участвуют спасатели МЧС и волонтеры, в т.ч. охотники.

Напомним, 19 января во время похода в районе Казанского камня (высшая вершина Сухогорского хребта высотой 1200,2 метра) группа из пяти туристов попала в сильный снегопад и при спуске две девушки сначала присоединились к другой группе туристов, а позже пропали.

Напарники безуспешно проискали их в первые часы, а затем подключили спасателей. Поиск ведется уже третьи сутки. У девушек нет ни продуктов, ни спичек, но их знакомые уверены, что они выдержат – у девушек солидный опыт горного туризма.

Карпинск, РИА «Новый День», служба информации

Карпинск. Другие новости 21.01.19

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