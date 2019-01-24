Реаниматологи надеются, что спасенная туристка выживет

В екатеринбургской ГКБ № 40 состоялся консилиум врачей-реаниматологов под руководством главного анестезиолога-реаниматолога Екатеринбурга профессора Владимира Руднова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе больницы, доктора осмотрели Елену Осипову – туристку, вывезенную два дня назад спасателями с гор Северного Урала. Состояние пациентки по-прежнему оценивается как крайне тяжелое, однако по решению консилиума сокращено введение пациентке седативных препаратов и средств для поддержания нормального артериального давления. В дальнейшем планируется оценка возможности самостоятельного дыхания.

Напомним, девушка со своей подругой потерялась во время турпохода в лесах под Карпинском. Пропавших обнаружили 22 января. Вторая девушка скончалась до того, как их нашли. Вчера Елену на вертолете доставили из Краснотурьинска в Екатеринбург и поместили в отделение реанимации 40-й больницы. Ее состояние с момента спасения врачи оценивали как крайне тяжелое, так как она получила сильные обморожения. Сегодня утром ее прооперировали, о чем рассказал заведующий ожоговым отделением ГКБ № 40 Дмитрий Шуварин: «Состояние пациентки остается крайне тяжелым, хотя сама операция прошла успешно, практически без кровопотери. Выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких. Прогнозы делать пока рано. Но основную причину интоксикации организма мы ликвидировали».

Екатеринбург, служба информации

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