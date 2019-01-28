Пострадавшую во время похода туристку переводят из реанимации в обычную палату

Свердловчанку Елену Осипову, которая в тяжелом состоянии попала в больницу после трехдневного блуждания по северу области, сегодня могут перевести в обычную палату.

«Состояние пациентки улучшилось настолько, что сегодня к обеду планируем перевести ее из реанимации в обычную палату. Женщина на самостоятельном дыхании, в ясном сознании. Явления полиорганнной недостаточности (почечной, сосудистой, церебральной, дыхательной) купированы. Лечение будет продолжено», – рассказал заведующий ожоговым отделением ГКБ № 40 Дмитрий Шуварин.

Напомним, девушка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее обморожение четвертой степени обеих стоп и нижней трети голени. 24 января была проведена операция по ампутации, так как была угроза жизни пациентки. После этого состояние Елены Осиповой улучшилось.

Девушка со своей подругой Еленой Подкорытовой потерялись 19 января во время турпохода в лесах под Карпинском. Пропавших обнаружили спустя три дня. Попутчица Елены погибла до того, как пришла помощь, причиной смерти стало общее переохлаждение. Отпевание Елены Подкорытовой состоялось в субботу, 26 января, в храме во имя святителя Луки Крымского (Войно-Ясеницкого) в Компрессорном районе Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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