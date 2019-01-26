Спасенная туристка пришла в сознание и начала самостоятельно дышать

Спасенная на севере области туристка Елена Осипова пришла в сознание. Состояние девушки по-прежнему оценивается как тяжелое, но врачи отмечают положительную динамику после операции.

«Реаниматологи сочли возможным вывести пациентку на ясное сознание. Врачи снизили дозу седативных препаратов и она откликнулась, пришла в себя. Елена уже дышит самостоятельно, ее отключили от аппарата ИВЛ», – сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь 40-й городской больницы Инна Абелинскене.

Напомним, девушка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее обморожения четвертой степени обеих стоп и нижней трети голени. 24 января была проведена операция по ампутации, так как была угроза жизни пациентки. После этого состояние Елены улучшилось.

Напомним, девушка со своей подругой потерялась во время турпохода в лесах под Карпинском. Пропавших обнаружили спустя три дня. Попутчица Елены погибла до того, как пришла помощь, причиной смерти стали общее переохлаждение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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