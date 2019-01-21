Уральского полпреда Цуканова привлекли к освоению Арктики

Полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов включен в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате полпреда, распоряжение об изменении состава Государственной комиссии по вопросам развития Арктики подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Ранее в состав комиссии входил теперь уже бывший уральский полпред Игорь Холманских, который покинул свой пост в июне прошлого года.

Екатеринбург, Москва, Салехард, служба информации

Екатеринбург, Москва, Салехард. Другие новости 21.01.19

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