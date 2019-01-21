российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 января 2019, 15:59 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Уральского полпреда Цуканова привлекли к освоению Арктики

Полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов включен в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате полпреда, распоряжение об изменении состава Государственной комиссии по вопросам развития Арктики подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Ранее в состав комиссии входил теперь уже бывший уральский полпред Игорь Холманских, который покинул свой пост в июне прошлого года.

Екатеринбург, Москва, Салехард, служба информации

Екатеринбург, Москва, Салехард. Другие новости 21.01.19

Прокуратура заявила, что СКР не проводил проверку в департаменте Глацких (ДОКУМЕНТ). / «Эти карликовые шимпанзе все еще его боятся!»: коммунисты почтили память Ленина (ФОТО). / Участникам массовых беспорядков на Депутатской вынесли приговор (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров