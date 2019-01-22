Алексей Кожемяко возглавил индустриальный парк «Уралмаш»

Бывший первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко приступил к новой работе – он возглавил УК индустриального парка «Уралмаш», дочерней компании ПАО «Уралмашзавод». Эту информацию РИА «Новый День» подтвердили в пресс-службе УК.

«Алексей Кожемяко вступил в должность генерального директора ООО «Управляющая компания Индустриальный парк «Уралмаш» – оператора по управлению имущественным комплексом УЗТМ площадью более 28 тыс. кв. метров, расположенным на территории около 300 га. Как руководитель инпарка Алексей Кожемяко будет заниматься вопросами развития промышленной площадки Уралмашзавода: координировать работу инфраструктурных объектов (в том числе дочерних предприятий УЗТМ – «Энергоснабжающей компании» и «Водоканала-59»), привлекать арендаторов и инвесторов для организации производств целевого назначения», – рассказали в пресс-центре.

Напомним, в прошлый четверг стало известно, что первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко покидает мэрию – он написал заявление об увольнении по собственному желанию и сообщил об этом главе города Александру Высокинскому. Таким образом, слухи об отставке «правой руки» мэра подтвердились, хотя еще утром 17 января в администрации отрицали такое развитие событий.

Напомним, Кожемяко проработал в мэрии около 20 лет. Должность первого замглавы он получил в октябре 2016 года и всегда считался креатурой бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Во время проведения конкурсных выборов мэра Екатеринбурга Алексея Кожемяко называли основным претендентом на пост главы, но он проиграл борьбу Высокинскому. Тем не менее, чиновник смог на несколько месяцев сохранить место в новой команде городской власти.

Екатеринбург, служба информации

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