Найденную на севере туристку с обморожениями доставят в Краснотурьинск

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали некоторые подробности обнаружения туристок, пропавших три дня назад в уральских горах.

Как сообщили в пресс-службе, сегодня в 14:45 группа спасателей, которая бортом МЧС России была доставлена в зону поиска, обнаружила женщин, потерявшихся 19 января на севере Свердловской области. Эвакуация будет производиться с помощью вертолета Ми-8 МЧС России. К сожалению, одна из туристок на момент обнаружения находилась без признаков жизни. Другую пострадавшую с признаками обморожения бортом МЧС планируется доставить в лечебное учреждение Краснотурьинска.

Напомним, две туристки пропали в лесу под Карпинском 19 января. Во время метели они отстали от своих товарищей по маршруту. Пропавшие дважды давали знать о себе спасателям, они говорили, что находятся в заброшенном поселке. После ночного звонка на номер 112 туристки на связь более не выходили. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в этом ночном звонке женщина рассказала о гибели подруги. https://newdaynews.ru/ekb/653745.html

Екатеринбург, Краснотурьинск, служба информации

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