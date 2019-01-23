В Свердловской области за год больше всего подорожали пшено, сахар и капуста

Свердловское управление Росстата сравнило цены на социально значимые продукты питания в конце 2017 и конце 2018 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловскстата, больше всего за год подорожали свежая капуста – на 170% (с 17,06 рублей за 1 кг до 24,61 рублей), пшено – на 160% (с 41,11 рублей до 67,33 рублей), сахар-песок – с 34,46 рублей за 1 кг до 46,38 рублей (130,9%). На 13,7% подорожали куриные яйца, на 10,6% – мороженые куры. Большинство видов мяса (говядина, баранина, свинина) стали дороже ненамного – от 0,2% до 5,9%.

Некоторые виды продукции, напротив, стали дешевле – сливочное масло (на 1%), подсолнечное масло (на 1,6%), соль (1%), гречневая группа (12,4%).

В среднем индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 103,4% (в 2017 г. за аналогичный период – 102,2%).

Екатеринбург, служба информации

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