Росстат: темпы инфляции в начале 2019 выросли вдвое

Росстат опубликовал данные об оценке индекса потребительских цен с 10 по 14 января 2019 года. Так, согласно данным ведомства, в указанный период он составил 100,2%, с начала месяца – 100,7%, что более чем вдвое (на 0,4 процентных пункта) выше, чем за аналогичный период прошлого года (100,3%).

Там также отметили, что больше всего подорожали овощи, пшено, мука, гречка и куриное мясо. Так, с начала года цены на пшено выросли на 0,6%, муку – на 0,5%, мясо кур, крупу гречневую – на 0,3%. Рекорд по росту цен установила плодоовощная продукция, в среднем, она подорожала на 1,1%. Помидоры и белокочанная капуста прибавили в цене 2,6%, морковь – 1,9%.

Также было отмечено снижение цен на ряд продуктов. Так, было зафиксировано снижение стоимости сосисок, сарделек (на 0,2%), маргарина и шоколадных конфет (на 0,1%).

Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,2%. Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на ­ 0,2-0,4%, отметили в ведомстве.

Примечательно, что вице-премьер Алексей Гордеев заявил в кулуарах Гайдаровского экономического форума, что не видит предпосылок для роста цен на продукты питания выше уровня инфляции в связи с повышением НДС, но допускает отдельные ценовые всплески.

«С точки зрения продовольственного рынка, у нас нет предпосылок превышения цен, если брать в целом корзину продовольственную, с учетом того, что был хороший год, достаточно много произвели продукции», – приводит слова Гордеева «Финмаркет». Говоря о ситуации с повышением НДС в целом, Гордеев заявил, что «это, общеизвестно, ускорит инфляцию». «Об этом Центральный банк говорил и финансовый блок правительства. Это, действительно, приведёт в той или иной мере к повышению цен», – сказал он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.01.19

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