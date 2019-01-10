Росстат уточнил инфляцию-2018: получилось хуже, чем ожидали власти

По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3% после декабрьского ускорения роста цен до 0,8%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют опубликованные сегодня данные Росстата. Итоговая цифра снова оказалась хуже, чем рассчитывали власти.

Банк России прогнозировал, что инфляция окажется в пределах 4,2%. В правительстве РФ, судя по декабрьскому заявлению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, ожидали, что рост потребительских цен будет уровне 4-4,1%.

Согласно обновленным данным Росстата, в декабре в десяти регионах потребительские цены увеличились на 1,2% и более. Заметное подорожание жизни (на 1,4%) наблюдалось в Калмыкии, Коми и Марий Эл, где стоимость продуктов питания увеличилась на 2,6-2,9%. В Москве и в Санкт-Петербурге рост потребительских цен в декабре составил 0,7% (с начала года – 4,3% и 3,9% соответственно).

В статистическом ведомстве уточнили, что среди наблюдаемых продовольственных товаров больше всего выросли цены на куриные яйца, подорожание которых отмечалось во всех регионах. При этом в 30 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) яйца подорожали на 20,0% и более, из них значительнее всего в Удмуртии – на 31,0%, Марий Эл – на 29,5%, Орловской и Калининградской областях – на 28,3%.

Из плодоовощной продукции значительно подорожали огурцы – на 37,2%, помидоры – на 22,5%, капуста белокочанная – на 20,0%, картофель – на 9,9%, лук репчатый – на 9,5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.19

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