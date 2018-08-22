Впереди – рост цен, крах банков и новый 91-й год: элита России не способна вывести страну из кризиса

В России к осени 2018 года – началу весны 2019-го цены вырастут минимум на 15-20%, максимум – на 50%. Стране грозит коллапс банковской системы и новый 91-й. С таким прогнозом в интервью РИА «Новый День» выступил политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

Эксперт считает серьезным поднятие НДС на 2% (с 18 до 20%), так как это ухудшает ведение бизнеса и провоцирует рост цен. В итоге НДС, на который «наложатся перевозки, поставщики и розница», ляжет на плечи покупателей.

«Можно прогнозировать, что цены сначала вырастут где-то на 5%», – предположил Неживой.

Однако на этом процесс, по его мнению, не остановится. Как отметил эксперт, нефть подорожала, рубль упал, а корпорации, торгующие газом и нефтью, объявили о «равновесах в ценах», что будет и дальше раскручивать стоимость бензина.

«У нас таким образом устроена экономика – нашим корпорациям не интересно продавать свою продукцию на внутреннем рынке. Соответственно хочет правительство или нет – у нас вырастут цены на бензин», – констатировал Неживой.

В стране, полагает он, почти нет импортозамещения – «товар закупается за границей, везется на склады, «растормаживается» в Москве и потом развозится по стране». А значит, «вся цена бензина, выросшего из-за роста нефти», может в итоге повысить стоимость потребительской корзины на 15-20 процентов.

Однако есть и «самый негативный прогноз», усугубленный санкциями, указал политолог. «По нему, к глубокой осени или к началу весны цены могут вырасти до 50%, – прогнозирует Неживой. – Ведь процесс идет. У нас бюджет наполняется за счет разницы курса доллара к курсу рубля, мы можем только продавать. А санкции приводят к тому, что рынок продукции, которую мы можем продавать, постоянно сужается. Курс доллара к рублю будет расти, потому что правительству надо наполнять бюджет. То есть у нас минимум цены вырастут на 15-20%, максимум – процентов на 50%».

По оценке Неживого, такая ситуация может сильно ударить по карманам населения. Ведь уже сейчас «цена среднего чека при покупках в магазинах не достигает 500 рублей по стране» – «население ужимает свои расходы».

Кроме того, ограничения грозят промышленности. Так, алюминиевый гигант «Русал» обратился в Минфин США с просьбой отменить санкции. «Если их не отменят, алюминий перестанут покупать, встанут алюминиевые заводы практически по всей стране – последняя технологическая отрасль, огромное количество людей», – пояснил Неживой.

Однако сам процесс, по его мнению, системный и «коснется не только «Русала». «У нас в стране ничего практически, кроме сырья, на данный момент не производится. Машиностроения собственного нет, кроме военного, и не будет. Недавно закрыли Владимирский тракторный завод…», – напомнил он.

Эксперт не исключил возвращения к натуральному хозяйству, ведь скоро, по его словам, «купить население ничего не сможет». И, если в сельской местности люди справятся, то непонятно, что делать москвичам и жителям крупных городов, отметил он.

Однако наиболее тяжелым механизмом воздействия на отечественную экономику Неживой считает ситуацию с банками. Товарообмен у нас осуществляется посредством банков, которые кредитуются в долларах, а Центробанк по Конституции России не имеет права их кредитовать, пояснил он.

Однако Неживой опасается, что на фоне спровоцированных тем – как с «Новичком», сирийской проблематикой – на Западе могут выдумать что-то и объявить Россию «террористической державой».

«И тогда, сначала потихонечку, по одному банку, будут запрещать кредитование в долларах. Это мгновенно приведет к коллапсу банковской системы. При таком раскладе даже Сбербанк обанкротится мгновенно. Соответственно у нас будет ситуация, очень схожая с 91 годом», – предупредил Неживой.

После пенсионной реформы, считает эксперт, возникнет вопрос, кто будет премьером – как известно, «Запад ставит на Кудрина».

«Кто будет премьером, тот будет президентом в следующий раз, – уверен Неживой. – А Кудрин – тот человек, который придумал вывозить наши заработанные на нефти средства на Запад. Не вкладывать в нашу экономику, как в Китае, в развитие, а помогать Америке».

По мнению эксперта, если к власти придет Кудрин, то будет не «оранжевая революция», а «аналог Керенского». События начнут развиваться «по спирали» – «в стране наступит бардак, бунт и так далее».

Между тем, по мнению политолога, «медведевское правительство и весь его блок» уже довели Россию до «ситуации Римской империи»: «То, что Римскую империю разрушила кучка варваров – неправда. Римская империя сама собой перестала существовать. Там элита дошла до такого состояния, что просто перестала финансировать и поддерживать институт государственной власти. Все сгнило, пропало. А потом на этом месте уже начались беспорядки и пришли готы, захватили власть на этой волне».

Ситуация в России, уверен Неживой, идет «к такому же пределу». Так, государство «постоянно освобождается от функций, которые должно выполнять: социальных, обеспечения развития страны», экономит на всем – образовании, медицине и промышленности.

Говоря о подлинной революции, Неживой заявил, что, по его мнению, она не происходит снизу, сама по себе.

«Революция происходит, когда элита, которая находится у управления, становится неспособна выполнять функцию управления и поддержания государственной власти. Потом наступает хаос. А на этом хаосе поднимается тот, кого мы еще не знаем, – пояснил он. – Ведь вспомним саму историю. Многие считают, что большевиков никто не знал в 1917 году. На фоне беспорядка появились люди, которые организовали советы, управление, получили контроль над этими советами и произошел тот самый процесс, который у нас принято называть Великой Октябрьской революцией».

Народные республики ЛНР и ДНР, по его оценке, продемонстрировали, что лидеры приходят в нужный момент. «Они, как чертик из табакерки высунутся, когда появится в них запрос», – убежден Неживой.

По мнению эксперта, российское правительство идет опасным путем. «Все это приводит к тому, что на определенном этапе достигается критическая масса, и государство пропадает», – предупредил он.

Москва, Ольга Ветрова

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