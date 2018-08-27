«Уволить за вредительство!»: в Сети появилась петиция за отставку правительства России

На сайте Change.org сегодня появилась очередная петиция с требованием уволить всё правительство России.

Обращение к президенту РФ Владимиру Путину «Отправьте в отставку правительство РФ, как неспособное выполнить майские указы 2012 года» опубликовал новосибирский активист Дмитрий Холявченко.

В петиции ее автор напомнил о задачах «майских указов», поставленных главой государства перед кабинетом министров, – «создать к 2020 году в России 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест и повысить производительность труда в 1,5 раза к 2018 году. В случае выполнения этих целей, «доходная часть федерального бюджета и бюджетов ПФР, ФОМС и ФСС выросла бы за счет повышения налоговых отчислений в результате выросшей производительности труда», указал общественник. При этом он подчеркнул, что тогда бы властям «не понадобилось принимать «крайне непопулярное решение» о повышении пенсионного возраста и тем самым «лишать социального пособия», которым и является пенсия в России, малообеспеченные слои населения.

Однако, полагает автор обращения, правительство не справилось с задачей и создало в итоге «дополнительное напряжение в обществе». По его мнению, кабмин лишил «очень значительную часть населения средств к существованию, на которые они рассчитывали» и поставил под угрозу «обороты бизнеса, связанного с потреблением».

«Подобная экономическая политика свидетельствует о крайнем непрофессионализме правительства и неготовности принимать решения исходя из реальных потребностей страны», – считает автор петиции.

В обращении предлагается «отправить в отставку правительство и сформировать новое из людей, имеющих реальный производственный и предпринимательский опыт, в том числе, в сфере создания высокотехнологичных рабочих мест», чтобы «добиться реального, а не возникшего в результате переподчинения Росстата, повышения производительности труда в России».

Как отметил Дмитрий Холявченко, его петиция «в полной мере следует логике той искаженной и выдуманной реальности, в которой живет российская власть». Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К настоящему времени свои подписи под обращением поставили около 70 человек. Подписанты в своих комментариях пишут, что «правительство ведет антинародную экономическую политику».

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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