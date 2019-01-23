Средний Урал станет рекордсменом по финансовым вливаниям в малый бизнес из федерального бюджета

Свердловская область в 2019 году станет лидером по финансированию программ поддержки малого и среднего бизнеса из госбюджета. Ожидается, что регион получит около 1 млрд рублей.

В 2018 году регион из федерального бюджета получил 91,2 млн рублей. Как рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, региональные власти ожидают, что в 2019 году финансирование поддержки предпринимательства вырастет до 1 млрд рублей. «Уровень развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области достаточно высокий по стране. Мы занимаем пятое место – это считая Москву и Санкт-Петербург. У нас 202 тысячи предприятий МСБ, число занятых – 638 тысяч», – отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.

Всего за год сумма финансовой поддержки составила 2,9 млрд рублей – это и полученные льготные кредиты, и займы СОФСПП, и суммы, которые бизнес получил по кредитам с поручительством и гарантиями фонда. Большая часть средств ушла на предприятия, работающие в сфере торговли и услуг – по 40,6 % и 34,4 %. На производство приходится 22 %, еще 2,9% – на аграриев. По словам Ильи Суллы, примерно каждый 10-й рубль владельцы небольшого бизнеса в регионе получают с помощью Фонда поддержки предпринимателей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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