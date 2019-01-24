российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 января 2019, 15:00 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Глава Уральского управления ЦБ созвал банкиров решать, как сдержать разгон инфляции (ФОТО)

Глава Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов сегодня созвал руководителей банков, чтобы оценить итоги работы в прошлом году и договориться о задачах на 2019 год. Представитель регулятора четко обозначил две цели: наращивать объем кредитов и сдерживать инфляцию, чтобы по итогам года она составила не более 4%. Заодно Марданов пообещал, что при следующем обсуждении ключевой ставки будет учитываться мнение уральских банкиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшняя встреча Рустэма Марданова с банковским сообществом фактически первая – экс-премьер-министр Башкирии был назначен руководителем Уральского управления ЦБ в декабре 2018 года и таких встреч еще не проводил. Собрались представители «Первоуральск банка», «Открытия», ВТБ, «Связьбанка», «Газпромбанка», УБРиРа, «Нейвы», «Екатеринбург», «Уралсиб» и другие, по видеосвязи участвовали банки всего Большого Урала – в Уральское управление входят помимо регионов УрФО также Пермский край, Башкирия и Оренбургская область.

Рустэм Марданов в начале встречи напомнил, что по итогам прошлого года в России удалось удержать инфляцию на уровне чуть более 4%, регионы Урала отличились тем, что здесь инфляция оказалась ниже, в некоторых областях около 3%. Задача на этот год – не выбиться далеко от 4-4,5%. Центробанк будет пристально следить за сферами, где рост цен резко выбивается из общего уровня. Это, в первую очередь, стоимость продуктов – особенно из-за сезонных колебаний, и рынок недвижимости, где и покупатели, и участники рынка ждут роста цен из-за изменений правил долевого строительства.

Марданов отметил, что надо проанализировать, как последнее изменение ключевой ставки повлияло на их работу. «Будем обращаться к вам, чтобы «сверить часы», проверить, как влияет изменение ключевой ставки на деятельность кредитных организаций, на объемы предоставляемых услуг, условия предоставления услуг, чтобы пытаться учесть эту информацию при выработке общих предложений», – пообещал руководитель управления. Следующее заседание совета директоров, где будет решаться вопрос о ключевой ставке, состоится 8 февраля.

Напомним, во втором полугодии ЦБ дважды повышал ключевую ставку – в сентябре и декабре. «Тенденция изменения банковских ставок до декабря была однозначной. Минимальное значение по банковским ставкам было в июне, потом был небольшой рост, но они оставались существенно ниже, чем в 2017 году. Но декабрьское повышение для многих предприятий и даже физлиц не прошло незаметно», – отметил сегодня глава Уральского управления ЦБ.

Вторым важным направлением в работе на будущий год Марданов назвал увеличение объема предоставления банковских услуг, а фактически – рост кредитования. В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем ипотеки вырос на 22%, потребкредитование на 20%, однако просело кредитование малого и среднего бизнеса. Добавим, что делать с развитием некрупного бизнеса в Свердловской области, обсуждалось на днях на встрече с представителями бизнеса, регулятора и областной власти. Уже известно, что в следующем году из федерального бюджета регион должен получить миллиард рублей на поддержку предпринимателей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 24.01.19

В Свердловской области упало поголовье домашней скотины, кроме свиней. / Уральцы в декабре спешили брать автокредиты, боясь кризиса и роста цен. / Вместо 55 рублей 300 – уральцы начали получать квитанции с новыми цифрами за вывоз мусора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Средний Урал станет рекордсменом по финансовым вливаниям в малый бизнес из федерального бюджета

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Финансы, Фоторепортаж, Экономика,

Новости партнеров