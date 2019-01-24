Глава Уральского управления ЦБ созвал банкиров решать, как сдержать разгон инфляции (ФОТО)

Глава Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов сегодня созвал руководителей банков, чтобы оценить итоги работы в прошлом году и договориться о задачах на 2019 год. Представитель регулятора четко обозначил две цели: наращивать объем кредитов и сдерживать инфляцию, чтобы по итогам года она составила не более 4%. Заодно Марданов пообещал, что при следующем обсуждении ключевой ставки будет учитываться мнение уральских банкиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшняя встреча Рустэма Марданова с банковским сообществом фактически первая – экс-премьер-министр Башкирии был назначен руководителем Уральского управления ЦБ в декабре 2018 года и таких встреч еще не проводил. Собрались представители «Первоуральск банка», «Открытия», ВТБ, «Связьбанка», «Газпромбанка», УБРиРа, «Нейвы», «Екатеринбург», «Уралсиб» и другие, по видеосвязи участвовали банки всего Большого Урала – в Уральское управление входят помимо регионов УрФО также Пермский край, Башкирия и Оренбургская область.

Рустэм Марданов в начале встречи напомнил, что по итогам прошлого года в России удалось удержать инфляцию на уровне чуть более 4%, регионы Урала отличились тем, что здесь инфляция оказалась ниже, в некоторых областях около 3%. Задача на этот год – не выбиться далеко от 4-4,5%. Центробанк будет пристально следить за сферами, где рост цен резко выбивается из общего уровня. Это, в первую очередь, стоимость продуктов – особенно из-за сезонных колебаний, и рынок недвижимости, где и покупатели, и участники рынка ждут роста цен из-за изменений правил долевого строительства.

Марданов отметил, что надо проанализировать, как последнее изменение ключевой ставки повлияло на их работу. «Будем обращаться к вам, чтобы «сверить часы», проверить, как влияет изменение ключевой ставки на деятельность кредитных организаций, на объемы предоставляемых услуг, условия предоставления услуг, чтобы пытаться учесть эту информацию при выработке общих предложений», – пообещал руководитель управления. Следующее заседание совета директоров, где будет решаться вопрос о ключевой ставке, состоится 8 февраля.

Напомним, во втором полугодии ЦБ дважды повышал ключевую ставку – в сентябре и декабре. «Тенденция изменения банковских ставок до декабря была однозначной. Минимальное значение по банковским ставкам было в июне, потом был небольшой рост, но они оставались существенно ниже, чем в 2017 году. Но декабрьское повышение для многих предприятий и даже физлиц не прошло незаметно», – отметил сегодня глава Уральского управления ЦБ.

Вторым важным направлением в работе на будущий год Марданов назвал увеличение объема предоставления банковских услуг, а фактически – рост кредитования. В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем ипотеки вырос на 22%, потребкредитование на 20%, однако просело кредитование малого и среднего бизнеса. Добавим, что делать с развитием некрупного бизнеса в Свердловской области, обсуждалось на днях на встрече с представителями бизнеса, регулятора и областной власти. Уже известно, что в следующем году из федерального бюджета регион должен получить миллиард рублей на поддержку предпринимателей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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