Банк России на Урале займется созданием овощехранилищ

Центробанк в регионах Урала будет бороться с инфляцией через строительство овощехранилищ. О таких планах сегодня на совещании рассказал начальник Уральского управления Банка России Рустэм Марданов.

Он отметил, что по итогам этого года инфляция должна составить около 4,5%, плюс-минус полпроцента. Чтобы добиться такого показателя, необходимо обращать внимание на немонетарные факторы роста цен, регулятор будет следить за сферами, где цены растут значительно быстрее среднего уровня.

«Существенное влияние на инфляцию оказывают продуктовые скачки, для стабилизации нужны меры, которые позволили бы сгладить сезонные изменения. Банк России одним из направлений видит развитие системы хранения и переработки продукции, чтобы обеспечить ее доступность вне зависимости от сезонных факторов и во всех регионах, где есть этот недостаток. Мы будем участвовать в эксперименте по созданию оптово-распределительных центров. Эти меры и другие будут обсуждаться на комиссии с участием органов государственной власти, которые уже созданы или создаются во всех регионах», – рассказал Рустэм Марданов.

Пока точно невозможно сказать, в каких именно регионах при участии Банка России будут создаваться такие хранилища – напомним, в состав Уральского главного управления Центробанка входят отделения регионов УрФО, Пермского края, Башкирии и Оренбургской области. В ближайшее время представители регулятора и правительства регионов должны обсудить, у кого есть серьезные проблемы с хранением сезонных продуктов.

В Свердловской области проблема овощехранилищ обсуждалась годами. Их не хватало, а те, что были, помогали слабо – регулярно аграрии сообщали, что картофель и другие овощи в них попросту сгнили. К сезону-2017 около Сухого Лога был построен центр по хранению продукции, после чего областные власти отчитались, что регион обеспечен овощехранилищами на 84 %.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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