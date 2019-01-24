Уральцы в декабре спешили брать автокредиты, боясь кризиса и роста цен

В декабре 2018 года уральцы взяли автокредитов на 10,4 процента больше, чем в декабре 2017 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Под покупку новой машины уральцы занимали в среднем около 760 тысяч рублей.

«Во второй половине 2018 года средний размер автокредита рос довольно существенными темпами, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей».

РИА «Новый День» обзвонил несколько крупных автодилеров, работающих в Свердловской области. Там рост выдачи автокредитов в декабре подтверждают, но акцентируют внимание на том, что покупатели торопились с покупкой новой машины в конце года, руководствуясь анонсированным ростом НДС с января 2019 года и, соответственно, последующим ростом цен и на автомобили. Также покупателей пугала финансовая неопределенность в 2019 году, ожидание усиления кризисных явлений в экономике и падение заработка, рост инфляции и другие негативные факторы – покупка автомобиля расценивается многими как способ хоть как-то сохранить свои деньги и удержать уровень благосостояния.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 24.01.19

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