В Екатеринбурге будут судить насильника-бомжа – в уголовном деле 12 жертв

В Екатеринбурге будут судить серийного маньяка, который насиловал и убивал женщин. В уголовном деле 12 жертв. Речь идет о 48-летнем бомже, который освободился из колонии в 2009 году, отбыв срок за изнасилование несовершеннолетней. Преступление было совершено еще в 1992 году в районе Сибирского тракта. Новые изнасилования начались, когда мужчина вышел на свободу.

В декабре 2009 года в районе железной дороги напротив мебельного центра «Гулливер» он напал на 24-летнюю екатеринбурженку с ножом и попытался изнасиловать ее, но та сопротивлялась, и тогда бомж решил убить ее. Он не меньше 15 раз ударил ее ножом, а после задушил поясом от ее же куртки. Девушка скончалась.

Как уточнили в пресс-службе областного управления СКР, в основном, маньяк нападал на своих жертв под мостами и дорожными развязками в Екатеринбурге. Большинству девушек и женщин он угрожал расправой и убийством, насиловал и грабил их.

Уголовным делом занимались свердловские полицейские и сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России. За восемь лет правоохранителям пришлось опросить больше 17 тысяч человек, чтобы установить личность злоумышленника. В пресс-службе регионального ГУ МВД России рассказали, что подозреваемый намеревался покинуть страну, но был все же задержан.

В отношении маньяка провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой показали, что рецидивист вменяем, и понимал, что делает. Теперь ему грозит пожизненный срок. Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Обвинение 48-летнему бездомному предъявлено сразу по нескольким статьям: «Убийство, сопряженное с разбоем и изнасилованием», «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», «Изнасилование несовершеннолетней, сопряженное с угрозой убийством», «Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством», «Грабеж», «Разбой», и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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