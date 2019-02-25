В Екатеринбурге начали судить сексуального маньяка

В Свердловском областном суде начался процесс по делу о серии изнасилований и разбойных нападений на женщин.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, по версии следствия, жертвами злоумышленника стали 12 женщин. Преступления совершались на территории Екатеринбурга в период с 19 декабря 1992 года до 17 августа 2014 года. Подсудимый нападал на женщин в районе автомобильных мостов и транспортных развязок.

Как уже сообщал «Новый День», речь идет о 48-летнем бомже, который освободился из колонии в 2009 году, отбыв срок за изнасилование несовершеннолетней. Преступление было совершено еще в 1992 году в районе Сибирского тракта. Новые изнасилования начались, когда мужчина вышел на свободу. В декабре 2009 года в районе железной дороги напротив мебельного центра «Гулливер» он напал на 24-летнюю екатеринбурженку с ножом и попытался изнасиловать ее, но та сопротивлялась, и тогда бомж решил убить ее. Он не меньше 15 раз ударил ее ножом, а после задушил поясом от ее же куртки. Девушка скончалась.

Уголовным делом занимались свердловские полицейские и сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России. За восемь лет правоохранителям пришлось опросить больше 17 тысяч человек, чтобы установить личность злоумышленника. В пресс-службе регионального ГУ МВД России рассказали, что подозреваемый намеревался покинуть страну, но был все же задержан.

Вину или невиновность подсудимого предстоит установить суду. На основании ст. 241 УПК РФ уголовное дело рассматривается в закрытом судебном заседании. Рассмотрение уголовных дел об изнасилованиях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство, поэтому суды по таким делам обычно закрытые.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.02.19

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