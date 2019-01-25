Эксперт: ОРВИ и грипп в Екатеринбурге – на пике подъема, но с 4 февраля будет легче

Текущая и следующая недели в Екатеринбурге будут пиковыми по заболеваемости гриппом и ОРВИ, а потом она постепенно пойдет вниз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил в ходе пресс-конференции заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Андрей Юровских. По его словам, по состоянию на прошлую неделю были закрыты на карантин четыре школы, четыре садика и десятки отдельных групп и классов. Критерий объявления карантина – простой: заболеть должно 20% членов коллектива (группы детсада, класса, школы, группы колледжа или вуза и так далее). Штатный медработник учреждения должен немедленно сообщить об этом руководителю, а тот – подписать соответствующее распоряжение.

Кроме того, с 23 января во всех образовательных учреждениях Екатеринбурга введены ограничительные меры из-за угрозы распространения гриппа. Дети и подростки не допускаются к занятиям, если у них нет прививок. Это правило также действует для сотрудников и посетителей детсадов, школ, колледжей и вузов. От тех школьников и студентов, кому поставили прививку от гриппа в образовательном учреждении, никаких документов не требуется. Если кто-то ставил прививку в другом месте, то нужно принести справку или показать прививочный сертификат. Ограничение доступа в образовательные учреждения будет действовать, пока не пройдет пик заболеваемости ОРВИ, – это максимум две-три недели.

Если с детскими садами и школами, где за состоянием здоровья детей в большей степени следят родители, ситуация проще, то проконтролировать привитость студентов вузов, многие из которых приехали из других городов и регионов, объективно сложнее. На вопрос корреспондента РИА «Новый День», как получается, что в ряде вузов студенты проходят в корпуса совершенно свободно, Андрей Юровский ответил: «Везде есть человеческий фактор. Например, в одном заведении общепита повар руки моет, а в другом нет. Вопрос сознательности».

Кроме того, с 23 января в городе запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях с большим количеством участников. Но из тех, которые намечены на сегодня – мероприятия по случаю Дня студента, областная конференция партии «Единая Россия», – пока ни одно не отменено.

Тем, кто еще не заболел, Андрей Юровский посоветовал принимать противовирусные препараты, мазать нос оксолиновой мазью и носить защитные маски в местах большого скопления людей: магазинах, лечебных учреждениях, общественном транспорте.

Напомним, за последнюю неделю в Екатеринбурге зафиксировано 17,6 тысяч случаев респираторных инфекций. Эпидпорог превышен на 90%. По информации на 17 января в больницах находилось шесть человек с тяжелыми формами ОРЗ, среди них есть одна беременная женщина и один ребенок. С диагнозом «внебольничная пневмония» в тяжелом состоянии госпитализировано два человека. По данным исследований эпидемиологов, в городе выявлены возбудители свиного (А H1N1) и гонконгского (А H3N2) гриппа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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