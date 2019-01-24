В школы и детсады Екатеринбурга временно не пускают детей без прививок от гриппа – в городе бушует эпидемия ОРВИ

Во всех образовательных учреждениях Екатеринбурга введены ограничительные меры из-за угрозы распространения гриппа. Дети и подростки не допускаются к занятиям, если у них нет прививок. Это правило также действует для сотрудников и посетителей детсадов, школ, колледжей и вузов.

Как пояснила РИА «Новый День» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Анна Ожиганова, ограничения приняты по решению городской санитарно-эпидемиологической комиссии. Трудностей с образовательным процессом возникнуть не должно, так как непривитых учеников обычно немного.

«От тех школьников студентов, кому поставили прививку от гриппа в образовательном учреждении, никаких документов не требуется. Если кто-то ставил прививку в другом месте, то нужно принести справку или показать прививочный сертификат. Ограничение доступа в образовательные учреждения будет действовать, пока не пройдет пик заболеваемости ОРВИ – это максимум две-три недели», – сообщила специалист.

За последнюю неделю в Екатеринбурге зафиксировано 17,6 тысяч случаев респираторных инфекций. Эпидпорог превышен на 90%. По информации на 17 января в больницах находилось шесть человек с тяжелыми формами ОРЗ, среди них есть одна беременная женщина и один ребенок. С диагнозом внебольничная пневмония в тяжелом состоянии госпитализировано два человека. По данным исследований эпидемиологов, в городе выявлены возбудители свиного (А H1N1) и гонконгского (А H3N2) гриппа.

По рекомендациям Роспотребнадзора вводится масочный режим среди контингента повышенного риска распространения ОРВИ и гриппа – это работники в сфере обслуживания (торговля, общественного питания, транспорта), образовательные и медицинские учреждения. Ранее РИА «Новый День» сообщал, что во всех больницах Екатеринбурга действует карантин и запрет для родственников пациентов на посещение стационара.

Напомним, ранее ограничительные меры для непривитых были введены для борьбы с распространением вируса кори.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.01.19

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