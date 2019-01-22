В больницах Екатеринбурга отменена диспансеризация из-за эпидемии ОРВИ

В Екатеринбурге эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превысил 90%. За прошлую неделю заболели 17 тысяч горожан, в основном взрослые и подростки. Во всех больницах введен карантин: в стационарах ограничен прием посетителей, сотрудникам рекомендовано носить маски и не выходить на работу с признаками простуды. Кроме того, медики отменили профилактические мероприятия, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе горздрава. В лечебных учреждениях временно отменены диспансеризация и акция «Субботник против рака».

Всего в Свердловской области зарегистрировано 37,5 тысяч заболевших ОРВИ. Эпидпорог превышен в Каменске-Уральском, Сухом Логу, Богдановиче, Нижней Туре, Слободо-Туринском районе и других муниципалитетах, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По данным мониторинга на 18 января, частичный карантин введен в 56 детсадах (закрыто 59 групп) и в 19 школах (закрыто 33 класса). В Богдановиче из-за подъема заболеваемости ОРВИ полностью закрыты два детсада и три школы.

По лабораторным исследованиям выявлены вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы) и вирусы гриппа А. Кроме того, санврачи фиксируют подъем заболеваемости пневмонией – с 14 по 20 января выявлено 1088 случаев, что на 12% выше уровня прошлой недели. Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди организованных детей до двух лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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