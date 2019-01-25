Мэрия Екатеринбурга после скандала вернула маршрут 024, но ненадолго

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и депутаты городской думы сегодня провели закрытую встречу по поводу судьбы автобусного маршрута 024, соединяющего районы Вторчермет и Сортировка. Отмена регулярного рейса вызвала возмущение жителей города, и администрации пришлось идти на уступки. С понедельника, 28 января, муниципальные автобусы начнут дублировать маршрут 024, а в скором времени будет объявлен конкурс на поиск нового перевозчика.

Тем не менее, мэрия не собирается отказываться от своих планов по транспортной реформе. «Частные маршруты работают до июля. Есть просьба сохранить автобус 024. Ну хорошо, мы назначим новый конкурс. Сроки его проведения – 2,5 месяца, после этого маршрут проработает еще два месяца», – сообщил Александр Высокинский на брифинге.

При этом администрация попытается разбить данный маршрут на две части, с пересадкой в районе проспекта Ленина. По словам мэра, большинство пассажиров пользовались автобусом 024, чтобы добраться до центра города, а не ездить с Вторчермета на Сортировку, поэтому такое решение выглядит логичным. «Но я поставлю задачу, чтобы пересадочная линия была одна, и людям не приходилось бы переходить пешком с одной остановки на другую», – пообещал Высокинский.

Главная цель властей Екатеринбурга – заменить коммерческий транспорт на муниципальный. «Не нужно забывать, что у нас огромное количество жалоб на качество обслуживания в частном транспорте. Это целая проблема. Мы вспоминаем о ней только тогда, когда частная маршрутка сбивает столб, или когда ловим пьяных водителей прямо на площади. Муниципальный транспорт гарантирует качество обслуживания. Единственное, что нужно сделать, это обновить автопарк», – заявил глава города.

Небезынтересно, что отмена дублирующих маршрутов, которые занимали частники, приводит к увеличению выручки муниципальных МУПов от 15% до 50%. А если городские транспортники будут больше зарабатывать, не потребуется поднимать цены на проезд, считает мэр. «Тариф определяется по затратам муниципальных транспортных предприятий. Сейчас они недособирают выручку, а затраты остаются. В «Гортрансе» семь тысяч с лишним человек работает. У нас только два варианта: либо увеличить тарифы, либо финансировать из бюджета. Ни на то, ни на другое денег нет. Но если мы исключим ряд маршрутов и введем пересадки, то тарифы останутся прежними. Вот для чего мы это делаем», – объявил Высокинский.

Детальная разработка транспортной реформы в Екатеринбурге начнется в ближайшее время. В марте городская дума обсудит программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.19

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