Глава СРО ЕР отправлен в досрочную отставку единогласно

Только что делегаты региональной конференции партии «Единая Россия» отправили в досрочную отставку секретаря отделения Виктора Шептия. Это сделано в соответствии с требованиями нового устава партии.

Сейчас началась подготовка к избранию нового секретаря. Член президиума политсовета, вице-спикер заксобрания Владимир Власов с голоса предложил внести в бюллетень фамилию Виктора Шептия. Делегат от Красноуфимска Олег Ряписов предложил главу Ревды Андрея Мокрецова. На этом предложения были исчерпаны. Сейчас будет объявлен перерыв для тайного голосования.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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