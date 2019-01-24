Шептий и его политсовет готовятся стройными рядами уйти в отставку

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий будет завтра досрочно отправлен в отставку конференцией своих однопартийцев. Следом за ним утратят полномочия политсовет и президиум политсовета. Но не надолго – большинство из ушедших вернутся в свои кресла в тот же день.

Как рассказал РИА «Новый День» источник в партии, «перезапуск» в отделении производится не ради привлечения новых лиц, а по требованию обновленного устава партии. Напомним, с нового года изменились функции президиума регионального политсовета и самого политсовета. Раньше они практически совпадали, и для решения любого оргвопроса приходилось собирать весь политсовет – а это 90 человек, проживающих в самых отдаленных концах Свердловской области. Теперь будет достаточно собрать президиум, состоящий только из 20 человек (в основном – депутатов Госдумы и заксобрания, а также губернатора), что значительно проще.

Сами единороссы готовятся к завтрашним процедурам очень серьезно. Источник в партии посвятил корреспондента РИА «Новый День» в детали процедуры. Собравшись на конференцию, делегаты (их обычно бывает около 300 человек), первым делом простым открытым голосованием прекратят полномочия действующего секретаря Виктора Шептия. Затем уже тайным голосованием изберут нового.

Напомним, как это произошло в предыдущий раз, в декабре 2016 года на площадке ДКЖ: губернатор Евгений Куйвашев предложил включить в бюллетень Виктора Шептия, а еще один из партийцев – зампредседателя контрольно-ревизионной комиссии СРО Андрея Серикова. Коллегам он был так слабо известен, что после объявления этой фамилии его попросили встать и показаться товарищам. Бюллетени для голосования получили 234 человека. За Шептия проголосовали 169 человек, за Серикова – внезапно – 59. Шесть бюллетеней оказались испорчены, а еще 56 делегатов, которые зарегистрировались на конференции, за бюллетенями почему-то не подошли вообще, что было расценено наблюдателями как определенное недоверие Шептию. В тот же день был распущен старый политсовет и избран новый, из 90 человек , который должен был работать до 2021 года. Основные персоналии тогда остались без изменений – губернатор Евгений Куйвашев, спикер заксо Людмила Бабушкина, сенатор Аркадий Чернецкий, медный магнат Андрей Козицын, депутаты Госдумы и заксо. Одним из самых заметных новичков стал депутат Госдумы Алексей Балыбердин. А вот бывший премьер Денис Паслер пал жертвой ротации.

Голосование за список членов политсовета было тайным, тайным оно будет и завтра. Аналогичным образом завтра будет избран и президиум политсовета.

На первый взгляд может создаться впечатление, что рядовых членов политсовета стремятся отдалить от принятия решений, но, с другой стороны, такая оптимизация может быть и оправданна, считает политолог Сергей Мошкин. «Существование таких громоздких структур, без участия которых ничего сделать нельзя, действительно явление достаточно хлопотное. С тем же Североуральском у нас даже нет железнодорожного сообщения. Так что понять их логику можно. Но пойдет ли это на пользу партии в целом? Не знаю, я не член «Единой России». Но нельзя не признать, что «Единая Россия» еще никогда не была в такой тяжелой ситуации, потому что недовольство населения властью естественным образом падает именно на нее, так как она сама позиционировала себя как «партия власти». С другой стороны, на внутрипартийные процессы в ЕР населению глубоко наплевать. Люди все меньше интересуются политикой, они просто выживают. Эта тенденция определилась в конце прошлого года и будет развиваться в 2019 году», – считает эксперт.

Добавим, в сентябре 2019 года в Свердловскую область прибудут ревизоры из Центральной контрольной комиссии партии, чтобы комплексно оценить ситуацию в региональном отделении. Предыдущие приезжали к свердловским «медведям» только в 2016 году, после чего и был переизбран и секретарь, и политсовет.

В 2018 году Свердловская «Единая Россия» не раз попадала в скандальные ситуации – например, праймериз по отбору партийных кандидатов в гордуму Екатеринбурга политологи назвали самыми грязными в стране. После них ушёл в отставку руководитель исполкома ЕР Александр Косинцев, постоянного преемника ему не нашли до сих пор. Ожидается, что его кандидатура будет согласована с Москвой к началу февраля, уже при участии нового политсовета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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