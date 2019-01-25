В Екатеринбурге столкнулись два автобуса: очевидцы сообщают о пострадавших (ФОТО)

В Екатеринбурге в районе автовокзала на остановке столкнулись два пассажирских автобуса. На место съехались машины скорой помощи, реанимации, МЧС, ГИБДД.

О ДТП сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург». «Автобусы столкнулись, 6 пострадавших!» – пишет Константин Бурдуков. «Да два автобуса не хило столкнулись», – уточняет Кирилл Гулый.

В отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что авария произошла в 15:25, на месте работает ГИБДД, подробности будут известны позднее.

В прокуратуре уже начали проверку по этому ДТП. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что, по предварительной версии, маршрутка № 047 (ООО «Форт транс») врезалась в автобус № 054 (ООО « Параллель»). Пострадали пять пассажиров, у одного из них перелом носа.

Екатеринбург, служба информации

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