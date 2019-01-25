Подробности ДТП с двумя автобусами: среди пострадавших ребенок, виновник недавно получил права (ФОТО)

В ГИБДД уточнили подробности аварии с двумя автобусами: информация о шести получивших телесные повреждения подтвердилась, по счастью, тяжелых травм нет.

Среди пострадавших – 13-летний подросток, он госпитализирован в больницу № 9 с травмой ноги. Взрослых доставили в ГКБ № 23 с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и другими травмами. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, один пострадавший был в маршрутке № 47, в которую влетела маршрутка № 054. Остальные ехали во втором автобусе.

«Установлено, что автобусом «Богдан» управлял водитель – мужчина 1991 года рождения, имеющий стаж управления транспортными средствами три месяца», – рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу. На месте сотрудники ГИБДД обсуждают, что водитель не справился с управлением в том числе из-за скользкой дороги и сложных погодных условий. Не исключено, что водитель второго автобуса не успел затормозить, так как разогнался, чтобы проскочить светофор – от него до остановки, где случилось ДТП, около 20 метров.

Авария с двумя автобусами произошла сегодня в 15:25. Известно, что маршрутка № 047 принадлежит ООО «Форт транс», № 054 – ООО « Параллель». ГИБДД выясняет точные причины ДТП, после чего будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, служба информации

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