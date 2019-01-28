Для подготовки к 300-летию Екатеринбурга создано семь рабочих групп

В свердловском правительстве появятся семь профильных рабочих групп для подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Такое распоряжение отдал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает ДИП.

Каждая рабочая группа будет отвечать за отдельное направление: развитие социальной сферы, капстроительство и землепользование, ремонт архитектурных памятников, ЖКХ, потребительский рынок. Вопросы по благоустройству, транспорту и экологии объединены в одной группе. Также создан орган для формирования праздничной программы к юбилею уральской столицы.

Напомним, в декабре прошлого года был создан федеральный оргкомитет «Екатеринбург-300». Его руководителем назначен губернатор Куйвашев, а заместителями вице-губернатор Алексей Орлов и мэр города Александр Высокинский. В состав также вошли сенатор Аркадий Чернецкий, президент УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин, члены семьи первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и Наина Ельцина, депутаты Госдумы Игорь Баринов и Сергей Чепиков, и другие.

Участники оргкомитета должны сформировать план мероприятий до 2023 года, сделав упор на благоустройство Екатеринбурга, строительство дорог, реконструкцию социальных и культурных объектов. Причем свердловские власти надеются, что деньги на реализацию всех планов удастся привлечь через участие в действующих федеральных программах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.01.19

В Екатеринбурге судят банду налетчиков, ограбивших ТЦ с помощью деревянных палок. / Слух дня: Стуликову нашли замену, это его подчиненный. / Врач-травматолог продавал пациентам бесплатные конструкции для сращивания костей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»