Парадокс на рынке финансов: банкиры развивают удаленные сервисы, клиенты выбирают кэш

На российском рынке банковских услуг сложился парадокс. Банкиры активно развивают сервисы, позволяющие пользоваться услугами удаленно, без походов в банк и стояния в очередях. Люди в то же время хотят решать проблемы лично в офисах, а самой популярной услугой с пластиковыми картами остается снятие наличных в день получения зарплаты.

О трендах в развитии банковской сферы сегодня на пресс-конференции рассказал Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка. Он отметил, что сейчас банковский рынок меняется из-за развития технологий, люди могут не выходя из дома не только выбрать банковский продукт, но и стать клиентом банка, даже если физически человек там никогда не был. Но на рынке услуг для физлиц наблюдается парадокс. «Есть инертность поведения потребителей. До 70 % клиентов, по нашему исследованию, готовы получать услуги дистанционно, но хотят хотя бы раз в банке побывать, хотят, чтоб в городе было отделение, куда они могут прийти ногами и решить какие-то проблемы. Отказ от сети отделений нам пока не грозит. Что касается транзакционного поведения держателей карт. Как ни крути, но порядка 80 % операций по банковским картам – это снятие кэша в банкоматах, кассах. Хотя доля безналичной оплаты растет. Есть феномен в России, даже система Visa об этом говорит: оплата по телефону становится нашим стандартом, ни в одной другой стране эта система так не прижилась. Но мы по-прежнему видим ряды банкоматов в торговых центрах, чего тоже нет ни в одной стране мира», – поделился банкир.

По его мнению, людям нужно время, и постепенно технологичные решения банковского бизнеса будут все популярнее. А вот в том, что касается стимулирования клиентов пользоваться картами через высокие кэшбеки, банки уже практически достигли потолка. «Кэшбеки уже стали стандартом, и у них есть конечная экономическая эффективность. Мы, конечно, можем сделать кэшбек 10% на все, но мы выйдем в убыток. Безумный рост таких бонусов конечен. Думаю, что уже достигнут потолок, и мы перейдем в какие-то сервисные опции, партнерские кэшбеки, кобрендинговые продукты», – рассказал эксперт.

Алексей Луценко отметил, что развитие цифровых технологий в банковской сфере – это задача, которую поставил Центробанк. Он напомнил, что в прошлом году запустили сбор биометрических данных, что позволит оформлять услуги вообще без посещения банка, в будущем банкиры ожидают, что появится финансовый маркетплейс – площадка, где можно будет выбрать услуги среди всех доступных и провести сделку. Это в первую очередь поможет в развитии региональных и средних банков, снизит некоторую монополию банков-гигантов. Луценко отметил, что СКБ-банк в 2018 году стал членом ассоциации Финтех, которая действует при ЦБ РФ, запустил сервис ДелоБанк для бизнеса, где как раз можно оформлять услуги без посещения офиса.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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