Жители Свердловской области почти в шесть раз чаще расплачиваются картой

Жители Свердловской области все реже снимают деньги в банкомате, предпочитая расплачиваться картами.

По данным Уральского главного управления ЦБ РФ, за прошлый год количество транзакций безналичной оплаты в регионе в 5,8 раза превысило число операций по снятию наличных. Это на 21% больше, чем годом ранее. Практически все безналичные операции – это расчеты по картам в магазинах (92% по количеству и 82% по сумме операций). За прошлый год серьезно выросло количество платежей в сети – на 45%.

«Развитию безналичных платежей способствуют повышение уровня финансовой грамотности населения, активная «цифровизация» торговли и сервисов, в том числе государственных, и распространение бесконтактных платежных технологий. Последующее развитие будет связано с внедрением сервисов системы быстрых платежей Банка России, а также расширением сферы использования платежной системы «Мир»,– прокомментировала заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Татьяна Ильина.

Добавим, по оценке банкиров, жители региона все-таки пока не спешат отказываться от «живых» денег. Однако в России стали очень популярными платежи с помощью телефона. «Есть феномен в России, даже система Visa об этом говорит: оплата по телефону становится нашим стандартом, ни в одной другой стране эта система так не прижилась. Но мы по-прежнему видим ряды банкоматов в торговых центрах, чего тоже нет ни в одной стране мира», – комментировал ранее Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка.

Екатеринбург, служба информации

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