В каждом районе Екатеринбурга появится собственная стратегия развития

Районные администрации Екатеринбурга должны разработать собственные стратегии развития территорий до 2030 года. Эти проекты будут совмещены с основным стратегическим планом города, анонсировал мэр Александр Высокинский.

Разработкой документов займутся районные советы стратегического развития. В их состав входят главы районов, их заместители, руководители экспертных советов по науке, бизнесу, общественности и СМИ, а также специалисты городского департамента экономики. Алгоритм работы и сроки подготовки проектов будет определен в постановлении администрации города, которое сейчас находится на согласовании, отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что до 1 февраля в городе будут сформированы рабочие группы по актуализации направлений стратегического плана Екатеринбурга. Сейчас в главный документ входит 65 подпроектов. По итогам координационного совета, который состоялся вчера, в «Стратегию – 2030» было внесено несколько изменений. В частности, появились новые проекты: «Малый производственный бизнес» и «Креативная экономика». Направление «Улучшение качества устойчивой городской мобильности» дополнено подпроектом «Удобный наземный электрический общественный транспорт». Кроме того, название проекта «Екатеринбургская агломерация» теперь изменено на «Большой Екатеринбург».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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