В Свердловской области выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

В Свердловской области увеличились предельные тарифы на проезд в общественном транспорте. Предыдущий рост был в 2016 году, с просьбой о повышении допустимой цены в РЭК обратились перевозчики и муниципальные власти.

Предельный тариф на перевозку пассажиров на территории области в городском сообщении составляет 20 рублей за поездку. В пригородном сообщении – 2,26 рубля за километр. В 2016 году предельный тариф на общественный транспорт был 18 рублей и 20,10 руб. за километр в пригородном сообщении. «Указанные тарифы будут применяться перевозчиками на территории Свердловской области, за исключением перевозчиков, применяющих утвержденные в установленном порядке индивидуальные предельные тарифы или предельные тарифы для соответствующего муниципального образования в размере выше утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 30.01.2019 № 5-ПК», – сообщается на сайте РЭК Свердловской области. Текст постановления еще не опубликован.

Добавим, в некоторых городах области предельный тариф устанавливается индивидуально. К примеру, в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте – 28 рублей. В 2018 году отдельные тарифы также утверждались в Новолялинском районе, Нижней Туре, Богдановиче, Ревде, Алапаевске.

Екатеринбург, служба информации

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