В Свердловской области дорожают билеты на пригородные автобусы – сразу на 10-20%

Жители некоторых свердловских городов в апреле заметили повышение цен на билеты на пригородные автобусы. Причем в некоторых случаях рост стоимости значительный – свыше 20%.

Как ранее писал «Новый День», с 1 января в Свердловской области повысили предельный тариф на перевозку пассажиров. В городском сообщении тариф вырос с 18 до 20 рублей за поездку. В пригородном – с 2,1 рубля до 2,26 рубля за километр. Но цены перевозчики подняли не сразу. Зато в апреле сразу несколько муниципалитетов ожидал сюрприз.

По словам жителей Режа, билет до Екатеринбурга ранее стоил 175 рублей, в апреле цена резко увеличилась до 210 рублей. В обратном направлении – до 230 рублей.

«О повышении не предупреждали. Просто однажды пришли за билетами – а там уже новая цена», – рассказали режевляне.

Также с 1 апреля повысилась стоимость проезда из Ревды в Екатеринбург. Хотя и не так значительно: билет из Ревды до остановки у ТЦ «Мега» подорожал с 90 до 96 рублей, до автовокзала «Северный» – со 100 до 110 рублей.

В диспетчерской на Северном автовокзале сообщили, что цены устанавливают сами перевозчики – в основном это индивидуальные предприниматели. «Вы посмотрите, как растут цены на бензин, на горючее, на запчасти. Вот и подняли цены на билеты», – неофициально прокомментировали в справочной вокзала.

Напомним, в конце 2018 года в Свердловской области резко поднялась цена на проезд в пригородных электричках. Причем сразу в 2,5 раза – с 29 рублей до 73. Стоимость проезда рассчитывается по зонам дальности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.04.19

16 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Два брата из Туринска убили таксиста, чтобы покататься на его машине. / Оператор связи «Планета» покажет своим клиентам последний сезон «Игры престолов» бесплатно в HD. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»