В Екатеринбурге будут судить пару живодеров, которые исполосовали собаку ножом и бросили умирать

В Екатеринбурге будут судить двух живодеров, которые истязались над собакой. Животное связали, резали ножом и бросили умирать в подвале.

Перед судом предстанут жительница Екатеринбурга 1988 года рождения и уроженец Тавды 1986 года рождения. Их будут судить по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов».

По версии следствия, живодеры днем 21 ноября в состоянии алкогольного опьянения взяли нож, веревку и заманили бродячую собаку в нежилой дом на улице Стахановской. В коридоре собаку связали, мужчина нанес животному как минимум 20 ударов ножом по голове и туловищу. А после бросил собаку в подвал – на тот момент она была жива. От ран пес скончался.

«Согласно заключению эксперта, характер и анатомическая область нанесения травм свидетельствует о том, что ранения нанесены не с целью убийства, а с целью причинения максимальных страданий животному. Данный случай отнесен к истязаниям с применением садистских методов», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкции по статье предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.01.19

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