Живодеры, заколовшие собаку на Уралмаше, хотели ее съесть: подробности жуткой истории

Стали известны подробности жуткой истории с убийством собаки. Мужчина заколол животное ножом, потому что его подвыпившая барышня хотела попробовать собачатину.

В Екатеринбурге в доме на улице Стахановской днем 21 ноября мужчина и женщина зарезали бродячую собаку и бросили ее умирать в подвале. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что обвиняемые в ходе следствия сознались в содеянном и пояснили, что расправились с собакой из-за желания попробовать мясо животного. По данным полиции, в общежитии на Уралмаше пара распивала алкоголь, после чего женщина рассказала мужчине о своем желании – попробовать мясо собаки. По некоторым сведениям, у нее было некое заболевание и она слышала, что такая пища помогает в лечении. Ее кавалер вспомнил про бездомную собаку, она жила во дворе и иногда подбегала к местным жителям. Затем пара вышла из общежития, собаку связали. Мужчина начал резать ее ножом, ударил не менее 20 раз, но убивать не стал – целью было причинить максимальные страдания псу. В какой-то момент женщина заявила, что она передумала, собачатины ей больше не хочется. Собаку бросили и ушли, животное скончалось от полученных ран.

Труп зарезанной собаки нашли дети, они обратились к зоозащитникам, те пошли в полицию. Сначала правоохранители заподозрили женщину, затем вышли на ее собутыльника. Мужчина, к слову, был неоднократно судим за имущественные преступления, последний раз освободился летом 2018 года. Дожидаться суда пара будет под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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