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Понедельник, 11 февраля 2019, 12:13 мск

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Живодерам, зарезавшим собаку на Уралмаше, завтра могут вынести приговор

Завтра состоится первое и, возможно, последнее заседание по делу о жестоком убийстве собаки на Уралмаше. Дело пары живодеров будут рассматривать в особом порядке – без судебного разбирательства, рассказали в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. Дело в том, что обвиняемые признали свою вину и написали явку с повинной. Потому велика вероятность, что уже завтра паре вынесут приговор. Заседание пройдет в открытом режиме. Процесс стартует в 15:00.

Напомним, пару будут судить по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов».

Ранее «Новый День» писал о жутком убийстве, которое произошло в доме на улице Стахановской днем 21 ноября. В тот день мужчина и женщина искололи ножом бродячую собаку и бросили ее умирать в подвале. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что обвиняемые в ходе следствия пояснили, что расправились с собакой из-за желания попробовать мясо животного. По данным полиции, в общежитии на Уралмаше пара распивала алкоголь, после чего женщина рассказала мужчине о своем желании – попробовать мясо собаки. По некоторым сведениям, у нее было некое заболевание и она слышала, что такая пища помогает в лечении. Кавалер вспомнил про бездомную собаку, которая жила во дворе. Пара вышла из общежития и связала бедное животное. После мужчина начал резать ее ножом, ударил не менее 20 раз, но убивать не стал – в какой-то момент женщина заявила, что она передумала есть собачатину. Собаку бросили в подвал. Животное скончалось от полученных ран.

Труп зарезанной собаки нашли дети, они обратились к зоозащитникам, те пошли в полицию.

Екатеринбург, служба информации

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