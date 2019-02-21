Живодер в суде: «На Уралмаше каждый день кого-то валят, а тут какую-то собаку» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга состоялось второе заседание по делу живодеров, которые закололи собаку на Уралмаше. На заседание был доставлен второй, главный, участник убийства, который признал свою вину. Как рассказал сам подсудимый Холзиев, он не явился на прошлое заседание, так как был задержан в Тавде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина пояснил, что «подрезал» человека, который напал на него с топором.

Суд над живодерами

В суде обвиняемый заявил, что его сообщница дала неверные показания, потому он не полностью согласен с обвинением. «Меня допрашивали вторым. Первой допрашивали ее. Она там наговорила того, чего вообще не было», – рассказал Максим Холзиев в суде.

В связи с этим судья решила, что дело будет рассматриваться в общем порядке, а не в особом, как планировалось ранее. Следующее заседание назначено на 28 февраля на 15:30.

Напомним, страшное убийство собаки произошло в расселенном многоэтажном доме на улице Стахановской. По рассказу зоозащитницы Татьяны Иониной, Белла (так звали собаку, – прим. ред.) прибилась к местной компании, в которой были и подсудимые. Собака жила с ними больше недели. По версии следствия, 21 ноября 2018 года Максим Холзиев вместе со своей собутыльницей Алевтиной Сабаргалиевой решили расправиться с животным. Завели в расселенный дом, связали лапы веревкой, а после мужчина нанес Белле 20 ударов ножом. Поиздевавшись над бедным животным, собаку скинули в подвал и оставили умирать.

Хрипы и стоны собаки услышали подростки, которые сразу вызвали помощь. Однако Белла умерла от потери крови и болевого шока. Пару живодеров нашли по горячим следам.

Перед судом предстали жительница Екатеринбурга 1988 года рождения Алевтина Сабаргалиева и уроженец Тавды 1986 года рождения Максим Холзиев. Их судят по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов».

Екатеринбург, служба информации

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