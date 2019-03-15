Жителя Лесного, который выкинул кота с балкона, отправили в колонию строгого режима

В ЗАТО Лесной вынесли приговор живодеру, который выкинул с четвертого этажа чужого кота. Мужчина будет отбывать реальный срок, причем в колонии строгого режима.

Осужден житель Лесного Александр Веселов, его признали виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье». В колонии строгого режима он проведет один год.

Преступление, как ранее сообщал «Новый День», было совершено в июле 2018 года. Веселов, ранее уже судимый, выпивал у малознакомой ему женщины. В какой-то момент ему захотелось сбросить кота-британца Басю с балкона – что он и сделал, несмотря на протесты хозяйки. Бася после падения выжил, но получил ссадины, порезы, переломы левой передней лапы со смещением, фаланги крайнего правого пальца со смещением правой передней лапы. Полицейское сначала отказались возбуждать уголовное дело, но надзорный орган добился отмены этого процессуального решения.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчину судили в особом порядке, так как он вину признал. На суде он извинился перед владелицей кота. Веселов взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

В Екатеринбурге идет суд над живодерами, которые зарезали собаку и бросили умирать, причем судя по характеру ран, они наносили травмы псу так, чтоб он дольше не умирал, а мучился.

Лесной, служба информации

Лесной. Другие новости 15.03.19

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