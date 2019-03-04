На Урале будут судить мужчину, который выбросил чужого кота с 4 этажа

Жителю города Лесного грозит уголовное наказание за причинение травм домашнему коту. 38-летний мужчина, будучи пьяным, швырнул животное с балкона четырехэтажного дома.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в июле 2018 года. Подозреваемый был в гостях у малознакомой женщины, которой принадлежит пострадавший кот британской породы по кличке Бася. По версии органов дознания, мужчина выбросил питомца из хулиганских побуждений, несмотря на протесты хозяйки. Кот упал на землю, сломал передние лапы, получил ссадины и порезы.

Мужчина признал свою вину. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекших его увечье». Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы до трех лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В прокуратуре подчеркнули, что изначально правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела. Но надзорный орган добился отмены этого процессуального решения, и теперь жителя Лесного ждет суд.

Лесной, служба информации РИА «Новый День»

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