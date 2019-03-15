Живодера, который заколол собаку на Уралмаше, приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, его напарницу – к исправработам (ВИДЕО)

Сегодня в Орджоникидзевском районном суде вынесен приговор живодерам, которые закололи собаку Беллу на Уралмаше. Напомним, жестокое убийство животного произошло в заброшенном доме на улице Стахановской.

21 ноября 2018 года Максим Хозеев вместе со своей собутыльницей Алевтиной Сабаргалиевой решили расправиться с собакой. «Они с Хозеевым договорились, что собаку, которая была прикормлена Хозеевым и доверяла ему, заманят в помещение. Прошу обратить внимание, что данное преступление совершено с особым цинизмом, поскольку была причинена боль и страдания собаке, которую подсудимый сам же прикормил, которая испытывала к нему привязанность», – зачитала материалы дела прокурор.

Приговор убийцам собаки

По данным следствия, живодеры связали лапы несчастному животному веревкой, а после мужчина ударил его 21 раз ножом, из которых лишь один удар был нанесен по телу, а остальные пришлись в голову. Однако Белла была еще жива, и ее бросили умирать в подвале. Хрипы услышали подростки, которые передали тело зоозащитникам. На начальном этапе разбирательства звучала информация, что живодеры хотели съесть собаку. Но потом обвиняемые отказались от этих слов в суде, критически попросила отнестись к этой информации и прокурор Наталья Решетникова.

Во время прений сторон обвинение попросило суд признать обвиняемых виновными по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов». Сабаргалиеву прокурор попросил приговорить к двум годам исправительных работ. Хозееву же 12 марта тавдинский районный суд уже вынес приговор за нарушение надзора и приговорил его к 7 месяцам лишения свободы. В совокупности с этим сроком главного убийцу собаки, по мнению прокурора, необходимо заключить на 3,5 года в колонии строгого режима.

От участия в прениях сторон обвиняемые отказались. Во время последнего слова Сабаргалиева сказала, что сожалеет о случившемся: «Я сожалею о содеянном. Была бы в здравом уме, не в алкогольном опьянении, у меня бы даже в мыслях такого не было бы».

Хозеев же заявил, что «у него нету последнего слова».

В итоге суд признал живодеров виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сабаргалиевой назначил наказание в виде года исправительных работ. Хозеева же приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима. Виновного в смерти собаки взяли под стражу прямо в зале суда. Вопросы журналистов об обжаловании мужчина проигнорировал.

Видео из зала суда появится на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

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