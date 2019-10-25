«Ломаные кости, оторванные лапы и выколотые глаза», – в «Кляксе» рассказали, каких животных приходится спасать от верной гибели (ФОТО, ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» побывала в единственном екатеринбургском приюте, где выхаживают животных с тяжелыми травмами и болезнями. Вольеры питомника населяют кошки и собаки, у которых не хватает лап, глаз или парализована часть тела. Подробности – в нашем материале.

Приют, где спасают животных

Татьяна Ионина занимается зоозащитой семь лет. Сначала она просто подбирала на улице больных животных, лечила, планируя затем отдавать на передержку для реабилитации и поиска новых хозяев. «Но такой красочной картинки не получилось, и животные начали оставаться у меня. Сначала их было 6, потом 18, и в результате дошло количество до 90», – вспоминает она.

Так появился приют для травмированных животных «Клякса». Здоровых или хозяйских зверей здесь на передержку не берут. Всего на данный момент Татьяна содержит 120 кошек и 20 собак. В большинстве случаев хвостатые попадают с переломами, либо с нехваткой конечностей или глаз, а то и совсем слепые.

«Все травмы идут от безответственного отношения к животным: они падают из окна, есть сбитые машиной, есть животные, покалеченные людьми. Их около 30% от общего количества, поступающих к нам. Но мы не всегда не можем установить круг лиц, которые совершили данное деяние. Поэтому основная масса живодеров у нас остаются безнаказанными», – сетует руководитель «Кляксы».

Она рассказала, что приют сотрудничает с полицией. В некоторых случаях волонтеры проявляют инициативу и параллельно с правоохранителями занимаются поиском живодеров, как это было с убитой собакой Беллой. Татьяна лично вышла на людей, которые в заброшенном доме на Уралмаше нанесли бедному животному больше 20 ударов ножом, а после бросили умирать. Как сообщал «Новый День», одного из фигурантов – Максима Хозеева приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима за жестокое обращение с животным, а его собутыльницу – к исправительным работам. «Иногда сотрудники полиции к нам обращаются, когда узнают о фактах жестокого обращения, чтобы мы присоединились. Мы в свою очередь помогаем в проведении экспертиз, в их оплате», – поясняет Татьяна.

Например, сейчас зоозащитники «Кляксы» разбираются в жуткой истории, когда мужчина в Сухом Логу отрубил двум кошкам голову. Со слов Татьяны, дело у прокурора и пойдет в суд. Также, на контроле дело о кошке, которую на ВИЗе дети избили палками. Волонтеры написали заявление в верх-исетское отделение полиции. Сама Морошка сейчас в стабильно тяжелом состоянии. Ее ждет еще ряд операций.

Другая проблема – это найти животным новую семью, говорит Татьяна. В приюте «Клякса» серьезные требования к новым хозяевам. «С пристроем тяжело. Все равно животные все инвалиды. Люди не все морально и эстетически к этому готовы. Хотя по всем правилам пролеченное животное клинически здорово. Отсутствие лапы или глаза ему абсолютно не мешает жить», – дополняет она.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 25.10.19

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