«С тобой будет то же самое», – уралец казнил котов сбежавшей от его побоев жены и отправил ей фото

В июле этого года 32-летний житель Сухого Лога совершил казнь двоих котов, которые принадлежали его жене. В состоянии алкогольного опьянения он сначала избил свою супругу, а когда та уехала к родителям, решил расправиться с питомцами – Мурой и Кокосом. Он отрубил головы обоим.

«Кошки доверяли своему хозяину безоговорочно и подошли спокойно по очереди к месту казни. После этого, сняв свое преступление на камеру, он отправил фото жене, с припиской «с тобой будет то же самое», – рассказали «Новому Дню» зоозащитники, отметив, что после жуткой расправы над питомцами женщина обратилась в полицию.

В ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили информацию, отметив, что дело было возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Живодеру грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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