Дело уральца, зарубившего кошек, вновь вернется в суд (ФОТО)

Сегодня в Свердловском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба гособвинения по делу Константина Кузнецова, который отрубил головы двум кошкам, поссорившись с женой.

Заседание прошло в открытом режиме. Сам фигурант дела в зал суда не явился. Его адвокат по назначению сообщил, что Кузнецов отказывается от услуг своего представителя и покинул зал. Судья Анатолий Зарайкин отменил постановление сухоложского суда и направил дело на новое рассмотрение в первой инстанции с иным судейским составом.

«Доказательства были оценены однобоко, без совокупности всей картины. В связи с этим было принято решение об отмене уголовного дела. В мотивировочной части было указано о необходимости прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшей и возмещении ей ущерба», – рассказал журналисту «Нового Дня» прокурор апелляционного отдела прокуратуры Свердловской области Михаил Бураков.

Убийца кошек избежал наказания

Напомним, Кузнецов в июле прошлого находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил жену, которая после сбежала. Затем Константин решил расправиться с питомцами – Мурой и Кокосом. Мужчина отрубил им головы, а фотографии расправы отправил своей супруге с припиской «с тобой будет то же самое». Женщина обратилась в полицию, действия Кузнецова были квалифицированы по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязания» и п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в отношении нескольких животных». Но после супруги пошли на мировую. 12 ноября сухоложский суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Екатеринбург, служба информации

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