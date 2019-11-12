Уралец, зарубивший кошек назло жене, избежал уголовного наказания (ВИДЕО)

Сегодня в Сухом Логу состоялось предварительное слушание по уголовному делу Константина К., который отрубил голову двум кошкам своей жены.

Убийца кошек избежал наказания

Заседание прошло в закрытом режиме. До и после слушания ни Константин, ни его супруга разговаривать с журналистами не стали.

Напомним, история произошла в июле этого года. 32-летний житель Сухого Лога, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою жену, после чего та сбежала. Затем Константин решил расправиться с питомцами – Мурой и Кокосом. Обоим он отрубил головы, а фотографии казни отправил своей супруге с припиской «с тобой будет то же самое».

После произошедшего жена Константина обратилась в полицию. Однако затем решила не добиваться наказания для своего супруга. Об этом стало известно в октябре из местной газеты.

«Я не оправдываю мужа, но мы оба действовали на эмоциях. Одурманенный алкоголем супруг не контролировал себя: меня обидел, хотел причинить еще большую боль… Что касается кошек, в тот день мы планировали ехать в ветеринарию, чтобы их усыпить. Животные много лет прожили у нас и сильно болели последние годы. Видимо, после нашей размолвки муж решил обойтись без ветеринаров. И со злости отправил фото. Снимок меня шокировал, и я обратилась в полицию», – приводит ее слова «Знамя победы».

Правоохранители квалифицировали действия обвиняемого по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязания» и п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в отношении нескольких животных». Заместитель сухоложского прокурора Егор Плеханов рассказал «Новому Дню», что потерпевшая ходатайствовала о прекращении дела в связи с примирением сторон. «Сторона обвинения возражала в удовлетворении данного ходатайства, указывая на необходимость полного и всестороннего исследования доказательств по данному делу. Вместе с тем, судом принято решение об удовлетворении заявленного ходатайства и прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон», – пояснил представитель надзорного ведомства.

Также известно, что Константин с супругой воспитывают двоих несовершеннолетних детей.

Впрочем, результатом оказались недовольны волонтеры из приюта для травмированных животных «Клякса». «Приют оплачивал экспертизу по делу о жестоком обращении с животными, мы возмущены решением и намерены добиваться наказания мужчины, который жестоко расправился с кошками», – пишут зоозащитники в сообществе во «ВКонтакте».

Сухой Лог, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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