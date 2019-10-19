На ВИЗе толпа подростков избила кошку палками (ФОТО)

Накануне вечером в Екатеринбурге толпа подростков жестоко избила кошку. Об этом рассказали в приюте для травмированных животных «Клякса».

По словам представителя зоозащитной организации, кошку спас случайный прохожий, который отнял ее у стайки мальчишек, избивавшей ее палками.

«Мужчина разогнал их, связавшись с приютом, привез несчастную в клинику. По заключению врачей кошка – мешочек с переломанными костями, вся аж хрустит. Множественные переломы. Внутрисуставной осколочатый перелом нижней трети плечевой кости. Множественные переломы таза. Скорее всего, есть еще переломы, будет дообследование», – сообщили в приюте.

Сейчас там собирают деньги на лечение пострадавшей кошки. Минимальная сумма, которая потребуется на операции и противошумовую терапию, – 20 тысяч рублей. Связаться с представителями «Кляксы» можно на странице приюта в фейсбуке.

Добавим, что зоозащитники намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы, чтобы полицейские нашли тех, кто избивал кошку. В Уголовном кодексе РФ есть статья за жестокое обращение с животными, максимальная санкция, предусмотренная за это преступление – пять лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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