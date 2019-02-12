«Я была в алкогольном опьянении и не соображала», – стартовал суд над живодерами с Уралмаша (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге начался суд над живодерами, зверски расправившимися с бездомной собакой. На первое заседание пришла только одна из фигуранток. Женщина заявила, что была пьяна и не владела ситуацией. Подробности – в материале «Нового Дня».

Суд над живодерами

Страшное убийство собаки произошло в расселенном многоэтажном доме на улице Стахановской. Зоозащитница Татьяна Ионина лично приезжала на место преступления, чтобы забрать еще живое животное. Женщина рассказывает, Белла (так звали собаку, – прим. ред.) прибилась к местной компании, в которой были и подсудимые. Собака жила с ними больше недели. По версии следствия, 21 ноября 2018 года Максим Холзиев вместе со своей собутыльницей Алевтиной Сабаргалиевой решили расправиться с животным. Завели в расселенный дом, связали лапы веревкой, а после мужчина нанес Белле 20 ударов ножом. «Как показала экспертиза, не одного ножевого ранения, которое могло привести к смерти собаки – нет. Все ранения были нанесены именно с целью нанесения увечий и причинения страданий живому существу. Наиздевавшись вдоволь над собакой, они скинули ее в подвал и оставили умирать», – рассказала зоозащитница.

Хрипы и стоны Беллы услышали подростки. Они вызвали помощь, а сами пытались остановить кровь. На место ЧП прибыла зоозащитница. Женщина повезла животное в ветклинику, но спасти Беллу не удалось.

Живодеров нашли по горячим следам на следующий день. Они сами начали распространять слухи о том, что убили собаку. Местные жители сразу вызвали зоозащитников, как узнали страшную тайну о своих соседях по двору. Татьяна Ионина рассказывает, в тот день женщина старалась выгородить своего подельника, заявив, что у нее тяжелое заболевание. А также что это была ее беременная прихоть.

В зал суда подсудимая Алевтина Сабаргалиева пришла на костылях. Она рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что ни о какой беременности и тяжелых заболеваниях речи нет. «Я была в алкогольном опьянении и не соображала, что делаю. Ничем я ему таким не помогала», – объясняет свой поступок Алевтина Сабаргалиева.

В зал суда не явился второй фигурант – Максим Холзиев. В связи с этим заседание было перенесено на 18 февраля в 15:00.

Напомним, живодеров обвиняют в совершении преступления по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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