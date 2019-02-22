В Екатеринбурге будут судить еще одного живодера

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении мужчины 1955 г.р., который обвиняется в жестоком обращении с животным.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре, в декабре 2018 года в лесополосе у поселка Чусовское озеро обвиняемый из хулиганских побуждений выстрелил из принадлежащего ему ружья в грудь и в голову собаке по кличке Ян. Истекающее кровью животное он бросил в лесополосе. Согласно заключению специалистов, собака умерла от ранений, несовместимых с жизнью.

Обвиняемый вину не признал. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 9 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга. Напомним, наказание за жестокое обращение с животными – до 3 лет лишения свободы.

Напомним, накануне в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга состоялось второе заседание по делу пары живодеров, которые зверски убили бездомную собаку на Уралмаше.

Екатеринбург, служба информации

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