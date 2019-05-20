Екатеринбуржца, застрелившего собаку, приговорили к обязательным работам

В Екатеринбурге сегодня признали виновным ранее не судимого Леонида Савенко по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель».

По версии следствия, 18 декабря 2018 года вечером Обвиняемый находился возле сарая своего дома, позвал собаку по кличке Ян с собой в лес. Находясь в районе п. Чусовое Озеро, подсудимый с целью причинения боли и страданий собаки дважды выстрелил из своего ружья. После Савенков бросил истекающее кровью животное в лесополосе. «Согласно заключению специалистов, собаке по кличке Ян причинены повреждения в виде огнестрельного ранения головы и грудной клетки. Смерть животного наступила в результате нанесения травмы, несовместимой с жизнью», – сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, подсудимый вину не признал, на стадии следствия ив суде завил о своей невиновности, заявив, что защищал свою собаку. В итоге, Леониду Савченко назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ.

Екатеринбург, служба информации

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